МККК получил больше 30 тысяч запросов о поиске пропавших в связи с конфликтом на Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил примерно 32,5 тысячи запросов от обеих сторон конфликта на Украине относительно поиска пропавших без вести. Об этом сообщила представитель организации Клер Каплун в интервью РИА Новости.

«Это касается и военных, и гражданских лиц по обе стороны конфликта. С февраля 2022 года МККК удалось проинформировать 9600 семей о судьбе их близких», — отметила представитель международной организации.

Через Красный Крест и Красный Полумесяц было передано 7,6 тысячи личных сообщений между военнопленными и их семьями, уточнила Каплун.

В марте 2022 года в Женеве открылось бюро центрального агентства по розыску, которое занимается вопросами, связанными с конфликтом между Россией и Украиной. Бюро выступает нейтральным посредником. Его члены собирают, систематизируют и передают информацию о судьбе и местонахождении пропавших без вести военных и гражданских лиц.

В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев встретился с делегацией МККК, где обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества в условиях специальной военной операции. Стороны договорились о продолжении совместной работы.

Ранее Красный Крест посетил военных, взятых в плен в Курской области.