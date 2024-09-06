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Стало известно, сколько Россия заработала с начала года на продаже нефти и газа

Нефтегазовые доходы России с начала года выросли более чем в 1,5 раза

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Максим Богодвид/РИА Новости

За январь — август российский бюджет получил 7,55 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 56,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Минфина РФ.

«В последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — прогнозируют в министерстве.

Ненефтегазовые доходы РФ за восемь месяцев выросли на 27,3% год к году, достигнув 15,47 трлн рублей.

Всего за период федеральный бюджет получил доходы в размере 23 трлн рублей.

России становится сложнее находить покупателей на свой СПГ. Так, по данным Financial Times, последние партии газа с проекта «Арктик СПГ-2» не удается продать из-за санкций США.

Ранее Саудовской Аравии предрекли резкое сокращение нефтяных доходов в этом десятилетии.

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