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Производитель водки «Царская» начал выпускать новый алкогольный коктейль

Ladoga начала выпускать джин-тоник
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Shutterstock

Российская алкогольная компания Ladoga, которая производит в том числе водку «Царская», джин Barrister и виски Fowler's, начнет выпускать джин-тоник, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение представителя компании.

Коктейль появится в рознице под брендом Barrister, уточнил представитель Ladoga. Компания в настоящее время уже выпускает джин под этим же брендом, а коктейль изготавливается на его основе.

Прежде, по словам представителя компании, джин-тоник в бутылках в России производился в основном на основе пива и спирта, поскольку добавление в состав продукции качественных крепких спиртных напитков резко увеличивает стоимость.

На этой неделе руководитель наркологической клиники Александр Федорченко предупредил, что перед Новым годом люди зачастую в спешке покупают не самые качественные продукты, что приводит к отравлениям и различного рода заболеваниям. То же самое касается и алкогольных напитков.

Ранее врач рассказал, почему опасно смешивать крепкий алкоголь с энергетиками.

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