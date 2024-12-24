Врач рассказал, почему опасно смешивать крепкий алкоголь с энергетиками

Некоторые сочетания алкогольных напитков могут привести к отравлению. Например, не стоит пить газированные напитки, в том числе энергетики, с алкоголем, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова.

«Газировка, особенно сладкие виды, могут ускорить всасывание алкоголя в кровь, что приводит к более быстрому опьянению. Также они могут усилить обезвоживание организма. Также стоит избегать смешивание разных типов алкоголя. Сочетания крепких спиртных напитков с пивом или вином могут вызвать резкое увеличение уровня алкоголя в крови, что может привести к более сильному алкогольному отравлению», — рассказала Майорова.

Кроме того, напитки, содержащие большое количество различных ингредиентов, могут скрывать содержание алкоголя, что затрудняет контролирование его объема. Это увеличивает риск чрезмерного потребления и алкогольного отравления.

«Не нужно смешивать алкоголь с энергетическими напитками. Такое сочетание может маскировать признаки опьянения из-за содержащихся в них кофеина и сахара. Это делает риск алкогольного отравления гораздо выше, так как человек может пить больше, не осознавая, насколько он пьян. Также не нужно смешивать вино с крепкими спиртными напитками. Употребление, например, красного вина с крепким алкоголем (виски, водка) может вызвать дискомфорт в желудке и головные боли из-за разных компонентов», — рассказала врач.

По словам врача, лучше всего придерживаться одного типа алкогольного напитка в течение вечера, избегая смешивания для минимизации негативных последствий.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать наиболее безопасный алкоголь для новогоднего стола.