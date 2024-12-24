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Нарколог объяснил, какой алкоголь не следует покупать на Новый год

Врач Федорченко предостерег от употребления некачественного алкоголя в Новый год
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Konstantin Aksenov/Shutterstock/FOTODOM

Перед Новым годом люди зачастую в спешке покупают не самые качественные продукты, что приводит к отравлениям и различного рода заболеваниям. То же самое касается и алкогольных напитков. Об этом в беседе с «Радио 1» напомнил руководитель наркологической клиники Александр Федорченко.

«Наверное, первые в топе — <...> собственного разлива, которые изготовлены в подвалах. Это пить не рекомендуется, как и все то, что изготовлено, непонятно кем ради извлечения прибыли», — сказал специалист.

Также он призвал не злоупотреблять алкоголем в новогодние праздники, напомнив, что человеческий организм всегда знает, в какой дозе ему можно выпить.

Врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова в свою очередь посоветовала в новогоднюю ночь отдавать предпочтение винам или крепким несладким алкогольным напиткам. Эти варианты, по ее словам, наиболее безопасны для организма.

Ранее в Госдуме рассказали, как встретить Новый год без последствий для здоровья.

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