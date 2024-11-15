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Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ

ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ с 15 ноября за нарушения федеральных законов

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Илья Питалев/РИА Новости

Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Об этом сообщили на сайте регулятора.

По данным пресс-службы, решение связано с тем, что финансовая организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты Банка России. В течение года регулятор неоднократно применял меры и санкции в отношении банка, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Также БКФ допускал нарушения требований законодательства в области легализации (отмывания) доходов и не препятствовал финансированию терроризма, отметили в ЦБ. К тому же банк был вовлечен в проведение подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денег за рубеж, и допускал многочисленные нарушения.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление БКФ деятельности на рынке ценных бумаг.

При этом в Центробанке заверили, что банк БКФ является участником системы страхования вкладов, поэтому вклады вернут клиентам банка в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Ранее в России открылась новая биржа.

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