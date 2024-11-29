ФАС будет предлагать регионам РФ заключать соглашения о стабилизации цен

Некоторые российские регионы подписывают соглашения с производителями и торговыми сетями для стабилизации цен на основные продукты, такие как сливочное масло, сахар, хлеб и овощи, входящие в «борщевой набор». Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пресс-конференции, сообщаетРИА Новости.

«Регионы заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это в том числе касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей так называемого «борщевого набора», – отметил Патрушев, добавив, что на сегодня таких субъектов 36.

Он также подчеркнул, что эта мера демонстрирует положительные результаты, и поэтому Федеральная антимонопольная служба будет рекомендовать другим регионам применять подобный инструмент. Кроме того, служба продолжит мониторинг ценового уровня в стране.

29 ноября глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что из-за волатильности курса рубля к доллару возможен новый скачок цен, вплоть до двузначной инфляции. При этом Дубинин подчеркнул, что текущие события не говорят о начале нового финансового кризиса.

Ранее глава российского региона раскритиковал методы ЦБ по борьбе с инфляцией.