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Власти Курской области обратились в ФАС из-за роста цен на продукты питания

Курские власти направили в ФАС России обращение из-за роста цен на продукты
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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России обращение из-за роста цен на основные продукты питания. Об этом он сам рассказал в Telegram-канале.

Хинштейн заявил, что направил обращение на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского с просьбой проверить обоснованность применения надбавок на основные продукты питания. Он подчеркнул, что региональные власти лишены каких-либо прав по контролю за формированием цен.

Врио главы региона отметил, что за два месяца в области подорожали картофель, лук репчатый, куриные яйца, белокочанная капуста и сливочное масло. Более чем на 50% выросли цены на помидоры и огурцы, добавил Хинштейн.

Он сообщил, что уже успел пообщаться с главой ФАС по данному вопросу. По его словам, Шаскольский заверил, что возьмет ситуацию на особый контроль.

В начале декабря сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба РФ начала проверки производителей сливочного масла на фоне массовых жалоб потребителей на рост цен.

Ранее сообщалось, что ФАС будет предлагать регионам РФ заключать соглашения о стабилизации цен.

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