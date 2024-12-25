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На Украине ограничили экспорт

Украина запретила сроком на один год экспорт газа, золота и соли

Украинский кабмин утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых требует лицензирования и квотирования на 2025 год, говорится в постановлении правительства страны, пишет агентство ТАСС.

В соответствии с документом, на 2025 год власти установили «нулевые квоты на экспорт соли, энергетического угля, природного газа, топливной древесины, серебра, золота, отходов или лома драгоценных металлов».

Замминистра экономики Украины Тараса Качка объяснил ограничение отправки этих товаров на экспорт предотвращением возможного дефицита важных товаров на внутреннем рынке страны.

В феврале Качка говорил, что Киев может ограничить экспорт агропромышленной продукции в Евросоюз на фоне протестов европейских фермеров. Он назвал одним из важных критериев для страны — предсказуемость на рынке.

Тогда же министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что Украина планирует запустить новые маршруты через Дунай для увеличения экспорта до уровня до начала спецоперации.

Ранее на Украине заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры.

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