На Украине заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

На Украине объекты критической инфраструктуры получили повреждения на фоне ракетной атаки. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Повреждены объекты критической инфраструктуры. Для стабилизации энергосистемы использованы графики отключений электроэнергии», — написал он.

Шмыгаль уточнил, что в настоящий момент спасатели работают над ликвидацией последствий атаки.

В ходе ночных ударов по украинской энергетической инфраструктуре также были повреждены несколько электростанций, в том числе Славянская ТЭС, где пожар продолжается до сих пор.

До этого превентивные отключения света были введены на Украине на фоне взрывов в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине призвали жителей Херсона к эвакуации.