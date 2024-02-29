Украина готова ограничить экспорт продукции в ЕС

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев может ограничить экспорт агропродукции в ЕС на фоне протестов европейских фермеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы смиримся с тем, что рост экспорта не будет таким быстрым и внезапным, как это наблюдалось в предыдущие годы», — заявил Качка.

По его словам, на данный момент для Киева важнее предсказуемость на рынке, «чем агрессивная экспансия» продукции на европейские рынки.

Отмечается, что в среду Качка находился в Варшаве с целью переговоров с властями Польше и стремился разрядить все более жестокие протесты фермеров в ЕС по поводу воздействия экспорта из разрушенной войной страны на местные рынки.

До этого Качка сообщал, что на Украине ничего не знают о начале переговоров о закрытии границ с Польшей. Он заявил, что на встрече с министрами развития и технологий и сельского хозяйства Польши Кшиштофом Гетманом и Чеславом Секерским тема и закрытия польско-украинской границы не поднималась.

Польские фермеры и другие аграрии проводят многочисленные акции протеста в связи с ситуацией с экспортом украинского зерна на территорию Европейского союза после прекращения зерновой сделки. Аграрии в Польше и других странах Европы обвиняют украинских производителей и собственные власти в разорении местных производителей и перегрузе европейского рынка.

Это вызвало напряжение в польско-украинских отношениях.

Ранее польские фермеры устроили марш на столицу.