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Украина нашла способ увеличить экспорт за рубеж

Bloomberg: Украина увеличит экспорт по Дунаю из-за блокировки границы с Польшей

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Reuters

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина планирует запустить новые маршруты через Дунай для увеличения экспорта до уровня до начала спецоперации. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Курбакова, маршрут будет проходить из украинского порта Измаил в румынскую Констанцу и порты Германии. Министр подчеркнул, что новый маршрут не является угрозой для польских фермеров, так как Украина экспортирует не только аграрную продукцию.

«Мы перевозим не только аграрные товары, но и автозапчасти для немецких автопроизводителей, продукты переработки, которые не направляются в Польшу. Блокирование границы означает миллиардные потери как для нашей экономики, так и для экономики Европейского союза», — пояснил Курбаков.

До этого президент Украины Владимир Зеленский называл издевательством ситуацию на границе его страны с Польшей, где продолжается блокировка контрольно-пропускных пунктов (КПП).

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

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