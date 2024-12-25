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В России взлетели продажи нового вида автомобилей

«Автостат»: продажи электромобилей с пробегом в ноябре выросли на 46%
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Евгений Биятов/РИА Новости

Суммарные объемы продаж электромобилей с пробегом в ноябре в России увеличились почти в 1,5 раза относительно ноября 2023 года и достигли отметки в 1168 единиц, сообщает агентство «Автостат».

В годовом выражении, как отмечают в агентстве, прирост составил 46%. Самыми популярными в ноябре оказались бывшие у употреблении электромобили японского бренда Nissan (493 единицы). На втором месте по популярности оказался американский производитель Tesla (158 штук). В топ-3 также вошел китайский Zeekr (147).

Как уточнили в «Автостате», в целом на долю этих трех марок пришлось около 70% сделок на вторичном рынке России в ноябре.

Во второй половине декабря исполнительный директор агентства «Автостат» Удалов сообщил, что российский автомобильный рынок в 2025 году, согласно негативному прогнозу, может показать сокращение на 20%. Негативный прогноз предполагает снижение рынка до 1,27 млн авто, почеркнул он.

До этого стало известно, что в России в ноябре обвалились на 32% продажи новых автомобилей в сравнении с октябрем и составили 342 млрд рублей. Суммарно за 11 месяцев 2024 года в России новых машин продали на 4,2 трлн рублей.

Ранее были названы самые популярные гибридные автомобили у россиян.

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