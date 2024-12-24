Стало известно о рекордном сокращении российского авторынка в 2025 году

Российский автомобильный рынок в 2025 году, согласно негативному прогнозу, может показать сокращение на 20%. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова.

«Есть несколько причин, которые тянут рынок вниз. Первая — это «выбранный» спрос на машины в августе, сентябре и октябре. Когда Минпромторг озвучил повышение утильсбора, это подтолкнуло спрос вверх. Из-за этого был достаточно значимый подъем продаж. Вторым фактором стала ключевая ставка. Плюс понижение курса рубля», — объяснил эксперт.

Негативный прогноз предполагает снижение рынка до 1,27 млн авто.

До этого стало известно, что в России в ноябре обвалились на 32% продажи новых автомобилей в сравнении с октябрем и составили 342 млрд рублей. Суммарно за 11 месяцев 2024 года в России новых машин продали на 4,2 трлн рублей.

Согласно данным «Автостата», больше всего в ноябре было продано новых Lada (49 млн рублей). Самой популярной моделью оказалась Lada Granta. Также в ноябре китайский автобренд Haval обогнал Geely и Chery по показателям продаж, заняв второе место в топе (41 млрд рублей). На третьем и четвертом местах оказались Geely (34,3 млрд рублей) и Chery (29,5 млрд рублей). «Пятерку» лучших замкнул автобренд Changan (17,2 млрд рублей).

Ранее был назван топ-3 автомобилей с пробегом, которые чаще всего покупают россияне.