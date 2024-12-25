Названы самые популярные гибридные автомобили у россиян

В России самым популярным новым гибридным автомобилем по итогам 11 месяцев 2024 года стал кроссовер LiXiang L9. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авто.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

«Среди моделей с гибридной силовой установкой в топ попали LiXiang L9 (средняя стоимость — 8,81 млн рублей), LiXiang L7 (7,5 млн рублей) и Voyah Dream (9,68 млн рублей)», — говорится в исследовании.

Самыми популярными подержанными гибридами по итогам 11 месяцев 2024 года стали Lexus RX третьего поколения (средняя цена — 2,74 млн рублей), Nissan Note второго поколения (1,41 млн рублей) и Toyota Prius третьего поколения (1,25 млн рублей).

Согласно данным Авто.ру, за 11 месяцев 2024 года средняя стоимость нового гибридного автомобиля снизилась на 8% до 7,8 млн рублей.

Среди новых электромобилей популярностью пользовались Zeekr 001, Hongqi E-HS9 и Zeekr X.

Tesla Model 3, Porsche Taycan и Nissan Leaf стали наиболее востребованными электромобилями с пробегом за 11 месяцев 2024 года.

До этого стало известно, что в России в ноябре обвалились на 32% продажи новых автомобилей в сравнении с октябрем и составили 342 млрд рублей. Суммарно за 11 месяцев 2024 года в России новых машин продали на 4,2 трлн рублей.

Согласно данным «Автостата», больше всего в ноябре было продано новых Lada (49 млн рублей). Самой популярной моделью оказалась Lada Granta. Также в ноябре китайский автобренд Haval обогнал Geely и Chery по показателям продаж, заняв второе место в топе (41 млрд рублей). На третьем и четвертом местах оказались Geely (34,3 млрд рублей) и Chery (29,5 млрд рублей). «Пятерку» лучших замкнул автобренд Changan (17,2 млрд рублей).

Ранее был назван топ-3 автомобилей с пробегом, которые чаще всего покупают россияне.