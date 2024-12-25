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В Кремле прокомментировали получение Украиной первого транша из замороженных активов РФ

Песков о транше из замороженных активов РФ: эти деньги сворованы у нас
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал получение Киевом первого транша из замороженных активов РФ.

На вопрос журналиста, потеряны ли эти деньги для России безвозвратно, Песков ответил, что эти деньги у России украдены.

«Эти деньги сворованы у нас <...> Подобные незаконные действия ... могут стать поводом для судебного преследования. [Мы] будем использовать все возможности для защиты наших прав и нашей собственности», — поделился Песков.

24 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил первые денежные средства за счет замороженных российских активов. По его словам, это первый транш из запланированных $20 млрд. Речь идет об $1 млрд. При этом Шмыгаль не уточнил, когда Украина получит остальные части этой суммы.

Позже заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что России необходимо начинать проверку и возбуждать гражданские и уголовные дела в связи с передачей Украине первого миллиарда долларов, обеспеченного доходами от замороженных на Западе активов РФ.

Ранее на Украине назвали способ завершения конфликта.

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