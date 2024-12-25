В России хотят повысить долю отечественного вина, продаваемого в магазинах и ресторанах

Минпромторг намерен включить в законопроект об обязательной доле российского вина в винных картах ресторанов и ассортименте магазинов механизм, который предполагает постепенное увеличение доли этого напитка отечественного производства, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в беседе с агентством ТАСС.

Как уточняет агентство, сначала проект закона предлагал закрепить обязательную долю российского вина в меню ресторанов и ассортименте в магазинах на уровне 20%.

В среду глава Минпромторга Алиханов сообщил, что министерство промышленности и торговли России предлагает обязать маркетплейсы рекомендовать клиентам отечественные аналоги иностранных брендов.

На этой неделе агентство РИА Новости со ссылкой на анализ данных грузинской таможни сообщило, что Россия за первые 11 месяцев 2024 года купила у Грузии вина на рекордные $176 млн, обеспечив две трети роста мирового спроса на местный алкоголь.

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