Грузия в январе — ноябре поставила России вина на рекордную сумму

Россия в январе — ноябре купила у Грузии вина на рекордные $176 млн

Россия за первые 11 месяцев 2024 года купила у Грузии вина на рекордные $176 млн, обеспечив две трети роста мирового спроса на местный алкоголь, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на анализ данных грузинской таможни.

Агентство уточняет, что Россия в январе — ноябре нарастила ввоз грузинского вина на 12% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом мировой спрос на грузинское вино вырос лишь на 4%, составив $86,1 млн. Таким образом, россияне обеспечили две трети «нового» экспорта Грузии.

Во второй половине декабря агентство «Интерфакс» со ссылкой на письмо, которое министерство сельского хозяйства направило в правительство, написало, что объем закупок Россией мяса за рубежом с 1 января по 17 ноября вырос на 38,7%.

В среду глава министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что ввоз товаров по параллельному импорту в Россию сократился на $1 млрд, до $3 млрд.

Ранее стало известно, что в России обновят перечень товаров для параллельного импорта.