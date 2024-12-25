В России планируют обязать маркетплейсы продвигать отечественные товары

Алиханов сообщил, что маркетплейсы могут обязать продвигать российские товары

Министерство промышленности и торговли России предлагает обязать маркетплейсы рекомендовать клиентам отечественные аналоги иностранных брендов. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в беседе с РИА Новости.

При поиске и выборе покупателем товара конкретного иностранного бренда маркетплейс «должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара», подчеркнул Алиханов.

Соответствующую обязанность планируют прописать в законопроекте о «российской полке» товаров в торговых сетях.

Министр обратил внимание на то, что в маркетплейсах отсутствует «полочное пространство» и количество товаров не ограничено.

В октябре сообщалось, что общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» направила премьер-министру России предложения по усилению государственного регулирования маркетплейсов. Согласно инициативе ОПИ, маркетплейсы предлагается обязать проверять документы о соответствии продаваемой продукции. Кроме того, организация выступила с идеей введения штрафов за реализацию нелегальной продукции, если таковая была выявлена при использовании государственных информационных систем или с помощью запроса необходимых сведений.

Ранее в Совфеде рассказали, как будет работать проверка возраста на маркетплейсах.