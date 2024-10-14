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В РФ провели межрегиональную сделку по исламскому банкингу

«Ведомости»: в РФ впервые заключили межрегиональную сделку по нормам шариата

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Shutterstock

В РФ впервые заключили межрегиональную инвестиционную сделку по нормам шариата. Об этом пишет издание »Ведомости».

Размер сделки составил 40 млн рублей. Она была заключена на платформе «Статус-инвест» 11 октября. Средства были переданы чеченским фондом им. Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций финансовому дому «Амаль».

До этого совет улемов разрешил мусульманам некоторые операции с кешбеком.

Шариат запрещает брать установленный процент или вознаграждение за предоставление займа. Согласно закону, допускается взимание переменного вознаграждения — в зависимости от результатов сделок. Участники эксперимента не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

Ранее сообщалось, что объем рынка исламского банкинга может достичь ₽1 трлн.

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