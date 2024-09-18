Мусульманам разрешили некоторые операции с кешбэком

Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил последователям ислама некоторые операции с кешбэком. Об этом рассказал РИА Новости замглавы ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Продавцу самостоятельно или пользуясь услугой посредников в виде кешбэк-сервисов разрешается осуществлять поощрительную программу посредством выдачи бонусной накопительной карты, при которой клиент может копить баллы или бонусы и тратить их впоследствии в этом же магазине», — заявил священнослужитель.

Также разрешается пользоваться такими услугами. При этом пользование кредитными картами с кешбэком мусульманам запрещено из-за пеней за просрочку, поскольку они являются формой запрещенного Кораном предоставления денег в рост.

1 сентября 2023 года в четырех регионах России стартовал эксперимент по исламскому банкингу.

Шариат запрещает брать установленный процент или вознаграждение за предоставление займа. Согласно закону, допускается взимание переменного вознаграждения — в зависимости от результатов сделок. Участники эксперимента не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

Ранее российским мусульманам рассказали, позволяют ли нормы шариата пользоваться ОСАГО.