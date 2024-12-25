В России обновят перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг России собирается в первом квартале 2025 года обновить перечень товаров для параллельного импорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

По его словам, изменения, которые внесут в список, будут носить точечный характер. Вместе с тем Алиханов заявил, что Минпромторг будет продолжать сокращать количество позиций в перечне.

Он также рассказал, что за период действия механизма министерство фиксирует снижение объема ввозимой по параллельному импорту продукции с $4 млрд до $3 млрд в месяц. В большей степени это затрагивает сегменты одежды и обуви, а также электроники. Таким изменениям сопутствует развитие российских производств и вывод на рынок РФ новой отечественной высококачественной продукции, отметил Алиханов.

«Мы видим появление все большего числа российских продуктов и брендов, которые находят признание у наших граждан. Это, естественно, влияет на уменьшение спроса на импортные товары. Кроме того, меняется структура поставок, больше поставляется альтернативной продукции из дружественных стран», — добавил он.

Ранее в России предложили сделать параллельный импорт бессрочным.