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Россия стала покупать за границей больше мяса

Минсельхоз: импорт мяса птицы в Россию вырос почти на 39%

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Объем закупок Россией мяса за рубежом с 1 января по 17 ноября вырос на 38,7%, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на письмо, которое министерство сельского хозяйства направило в правительство.

Как уточняется в документе, в 2024 году власти установили квоту на беспошлинный ввоз в Россию 140 тысяч тонн такого мяса. К настоящему моменту разрешения были выданы на завоз 75,3 тысячи тонн.

На прошлой неделе гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева сообщила, что за год стоимость куриного мяса в стране выросла на 9%. Однако дальнейшего увеличения цен не фиксируется, дефицита нет, поэтому к Новому году вряд ли цены изменятся.

В октябре агентство Bloomberg написало, что Российская Федерация восстанавливает импорт, несмотря на санкции, препятствующие осуществлению платежей. Как отметили в издании, согласно данным Центрального банка, в третьем квартале 2024 года российский импорт восстановился до уровня прошлого года благодаря росту внутреннего спроса, укреплению рубля в этот период и увеличению импорта автомобилей.

Ранее была названа сфера российского экспорта, на которую повлияли санкции.

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