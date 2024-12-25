Ввоз в Россию товаров по параллельному импорту упал на $1 млрд

Алиханов: ввоз товаров по параллельному импорту в Россию сократился на $1 млрд

Ввоз товаров по параллельному импорту в Россию сократился на $1 млрд, до $3 млрд. Об этом ТАСС заявил глава министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«Мы видим появление все большего числа российских продуктов и брендов, которые находят признание у наших граждан. Это, естественно, влияет на уменьшение спроса на импортные товары. Кроме того, меняется структура поставок, больше поставляется альтернативной продукции из дружественных стран», — заявил Алиханов.

Он добавил, что правительство России рассматривает «точечное» сокращение разрешенных к ввозу по параллельному импорту товаров, но не будет делать это поспешно, чтобы не допустить дефицитов в той или иной сфере.

До этого Алиханов заявил, что Минпромторг России собирается в первом квартале 2025 года обновить перечень товаров для параллельного импорта.

В большей степени это затрагивает сегменты одежды и обуви, а также электроники.

Ранее в России предложили сделать параллельный импорт бессрочным.