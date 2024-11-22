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Эксперт объяснила, почему участились жалобы россиян на блокировку счетов

Правозащитник Дуб: бум дропперов в России вызвало закрытие Киви Банка

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Unsplash

Правозащитник и специалист по мошенникам Екатерина Дуб в беседе с «Ридусом» прокомментировала участившиеся жалобы россиян в Центробанк на блокировку счетов. По ее словам, бум дроперства в РФ начался после того, как в феврале 2024 года регулятор лишил лицензии «Киви Банк».

«Раньше мошенники успешно пользовались «Киви Банком», выводя деньги через него. <...> Всех все устраивало, пока Центробанк не прикрыл эту лавочку», — сказала Дуб.

Она добавила, что после закрытия данной финансовой организации злоумышленники начали искать новые способы легализации средств, из-за чего и произошел всплеск дропов.

Как пишет газета «Известия», россияне стали почти вдвое чаще жаловаться в Центробанк РФ в связи с блокировкой счетов из-за включения в базу подозрительных операций.

По итогам января — сентября доля таких обращений составила 14,6% от общего числа заявок. Годом ранее на подобные жалобы приходилось около 9%.

Ранее ВТБ назвал главные схемы мошенничества в «черную пятницу».

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