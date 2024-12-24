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В Госдуме спрогнозировали возвращение ключевой ставки в 11%

Депутат Кирьянов: за два года ключевая ставка вернется к 11%
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В течение ближайших двух лет ключевая ставка в России будет меняться в сторону снижения и может составить 11%. Сегодняшнее ужесточение денежно-кредитной политики сказывается, в первую очередь, на строительной отрасли, заявил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Ключевая ставка в течение двух лет будет меньше, чем сегодня. Это может быть возврат к показателю, например, в 11%. За это время люди посмотрят, как поработать с индивидуальным жилищным строительством», — считает Кирьянов.

Сегодня строительной отрасли оказывают господдержку, особенно в сфере многоквартирных домов. Это необходимо, так как нельзя допускать большого перерыва в возведении новых объектов и важно формировать их для более поздней реализации, когда условия изменятся, считает депутат.

Напомним, сообщалось, что российские застройщики из-за непростой ситуации в строительной отрасли начали распродавать земельные участки, в том числе на которые уже получено разрешение на строительство. Подчеркивается, что, если земельные участки не продать и не застроить, они будут приносить убытки. А вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что стоимость строительства жилья в России в связи с инфляцией растет быстрее, чем цены на него. В том числе подорожали строительные материалы, земля, трудовые ресурсы.

Ранее стало известно количество недостроя в частном строительстве в РФ.

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