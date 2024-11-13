Хуснуллин заявил о росте себестоимости жилья из-за инфляции

Стоимость строительства жилья в России в связи с инфляцией растет быстрее, чем цены на него. Об этом во время открытого диалога «100 вопросов о будущем России» сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

Он отметил, что в России подорожали строительные материалы и земля.

«Трудовые ресурсы подорожали, стоимость финансов подорожала, стоимость подключения подорожала», — сказал он.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в РФ приоритетной является борьба с инфляцией. По словам Хуснуллина, дальнейшие решения, в том числе о судьбе льготной ипотеки, будут приниматься в зависимости от этого фактора.

Хуснуллин заявил, что российское правительство пока не будет разрабатывать новые льготные ипотечные программы.

В октябре Хуснуллин заявил, что до тех пор, пока уровень инфляции в России не снизится, ипотека не будет развиваться за счет государства. По его информации, сейчас инфляция в строительстве выше, чем по стране. Властям предстоит понаблюдать за тем, что будет с инфляцией, после чего вице-премьер обратится к правительству с дополнительными мерами по поддержке ипотеки.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано снижение цен на вторичное жилье.