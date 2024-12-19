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Стало известно количество недостроя в частном строительстве в РФ

«Известия»: треть частных домов в России не могут достроить

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Shutterstock/FOTOGRIN

Девелоперы не могут достроить треть частных домов в России, пишут «Известия».

Отмечается, что часть застройщиков в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) осталась без оборотных средств, в результате чего не может завершить проекты. По словам руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова, часть застройщиков в сегменте ИЖС набрали подрядов больше, чем могли реализовать собственными ресурсами.

«Проблемы у мелких и средних девелоперов возникли из-за изменения условий льготного кредитования, резкого введения эскроу-счетов и дорогих кредитов. Осложняет ситуацию и дефицит на рынке труда», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, в 2025 году число недостроев в сегменте ИЖС может достигнуть 40%, а на рынке останутся только крупные игроки.

До этого Госдума обязала россиян регистрировать точные границы земельных участков.

Ранее девелоперы РФ стали распродавать купленные под застройку участки.

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