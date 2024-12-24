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Рекордное число глав компаний в США покинули посты в ожидании прихода Трампа

Challenger Gray: 327 гендиректоров компаний США покинули свои посты в 2024 году
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Рекордные 327 гендиректоров компаний в США покинули свои посты в текущем году в ожидании прихода к власти избранного главы Белого Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные консалтинговой компании Challenger Gray.

Республиканец после прихода к власти обещал ввести повышенные импортные пошлины на иностранные товары.

«Я уйду прежде, чем мне придется разбираться со всем этим», — приводятся в публикации слова некоторых генеральных директоров.

Согласно представленным данным, предыдущий рекорд (312 увольнений) зафиксировали в 2019 году, когда Трамп работал в Белом Доме.

Эксперты считают, что речь идет о все более активном уходе топ-менеджеров в частные организации, где «возможно заработать больше денег, чем на посту директора публичной компании».

До этого стало известно, зачем Трампу Панамский канал. Der Spiegel пишет, что избранный президент США Дональд Трамп угрожает вернуть Панамский канал, так как стремится в первую очередь укрепить американскую экономику, и вряд ли откажется от своего намерения «по крайней мере на словах».

Ранее на Кубе увидели угрозу в заявлении Трампа о Панамском канале.

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