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Стало известно, когда в России появится ГОСТ на шаурму

Роскачество: в России появится ГОСТ на шаурму
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Shutterstock/FOTODOM

Межгосударственный стандарт (ГОСТ) на шаурму утвердят для вступления в силу в России в 2025 году, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение руководителя Роскачества Максима Протасова.

По его словам, на этой неделе завершили подготовку первой редакции стандарта, в скором времени документ опубликуют для обсуждения. Протасов подчеркнул, что этот вид продукции «нужно держать на контроле». Также в стране ожидается появление ГОСТа на принципы пищевой безопасности в общепите.

Накануне в пресс-службе Росстандарта сообщили, что в России с 1 марта 2025 года вступит в действие новый ГОСТ, который введет требования для электровелосипедов.

Во второй половине декабря газета «Известия» сообщила, что Роскачество подготовило проект ГОСТа на государственные подарки для новорожденных детей. Утверждение проекта может произойти в середине 2025 года — согласно документу, в подарок по ГОСТу должны входить трикотажное белье, одеяла, клеенка, посуда, гигиеническая продукция, игрушки и соски.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать полезную шаурму.

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