Россиянам рассказали, как выбрать полезную шаурму

При соблюдении ряда условий шаурма может быть полезным лакомством. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей сообщил диетолог-консультант, заместитель главы АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. В первую очередь, по его словам, нужно выбирать диетическое мясо.

«В нашем рационе присутствует перебор насыщенных жирных кислот. Такого жира много в свинине и баранине. Поэтому шаурма с курицей или с растительным мясом будет значительно менее вредной», — сказал Кабанов.

Он добавил, что полезная шаурма должна быть заправлена только натуральными соусами на основе растительных масел, без добавления большого количества сахара и соли.

Также эксперт призвал обратить внимание на пропорции. Более двух третей готового блюда должны составлять нарезанные овощи и зелень, и только треть — мясные продукты.

В сентябре омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов призвал запретить в России бобины, которые используются при приготовлении мяса для шаурмы.

По его словам, такой способ обжарки может быть причиной регулярных отравлений блюдом. Правозащитник уточнил, что в процессе срезания мяса повар может задеть более сырой слой.

Ранее в Карелии шаурмой отравились более 110 человек.