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В Пакистане могут начать работать карты «Мир»

Минэнерго Пакистана: Москва и Исламабад обсуждают работу карт «Мир» в республике
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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

В настоящее время Россия и Пакистан обсуждают возможность запуска платежной системы «Мир» в республике. Об этом ТАСС сообщил пакистанский министр энергетики Аваис Легари.

«Межправительственная комиссия определила механизм расчетов очень важным приоритетом. Это та вещь, которая должна быть разработана, чтобы произошло и другое. Для нас очень важно обсудить это и зафиксировать, как ее распространение в нашей торговой деятельности и экономическом сотрудничестве выведет нас на новый уровень», — сказал глава ведомства.

16 декабря спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо сообщил, что Москва и Манагуа откроют сеть банкоматов для приема карты «Мир». По его словам, старт выпуска российских карт поможет упростить торговые связи и увеличить товарообмен.

8 декабря посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай заявил, что РФ предложила его стране рассмотреть вопрос о запуске в стране платежной системы «Мир». Дипломат уточнил, что пока предметный диалог на эту тему не состоялся.

Ранее в МИД заявили о намерениях России внедрять систему «Мир» в странах Азии.

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