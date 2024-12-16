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В Никарагуа анонсировали выпуск карт «Мир»

В Никарагуа могут наладить выпуск карт «Мир»

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Россия и Никарагуа откроют сеть банкоматов для приема карты «Мир». Об этом сообщил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо «Известиям».

«Мы надеемся продвинуться в течение 2025 года в том, <…> чтобы упростить ситуацию для российских граждан», — отметил он.

По словам Мурильо, старт выпуска карт «Мир» в Никарагуа поможет упростить торговые связи и увеличить товарообмен.

Спецпредставитель обратил внимание, что так страна выступит против санкций Соединенных Штатов и Евросоюза. Он призвал оперативно найти каналы для прямой банковской коммуникации, которые бы не были никак связаны с «имперским доминированием Запада».

В начале октября стало известно, что карты российской платежной системы «Мир» заработали в столице Никарагуа.

Ранее в Мьянме заявили, что карты «Мир» могут полноценно заменить Visa и MasterCard в стране.

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