В Никарагуа анонсировали выпуск карт «Мир»

Россия и Никарагуа откроют сеть банкоматов для приема карты «Мир». Об этом сообщил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо «Известиям».

«Мы надеемся продвинуться в течение 2025 года в том, <…> чтобы упростить ситуацию для российских граждан», — отметил он.

По словам Мурильо, старт выпуска карт «Мир» в Никарагуа поможет упростить торговые связи и увеличить товарообмен.

Спецпредставитель обратил внимание, что так страна выступит против санкций Соединенных Штатов и Евросоюза. Он призвал оперативно найти каналы для прямой банковской коммуникации, которые бы не были никак связаны с «имперским доминированием Запада».

В начале октября стало известно, что карты российской платежной системы «Мир» заработали в столице Никарагуа.

Ранее в Мьянме заявили, что карты «Мир» могут полноценно заменить Visa и MasterCard в стране.