Найдено крупнейшее в мире месторождение золота стоимостью более 80 млрд долларов

В центральной части Китая обнаружено месторождение высококачественной золотой руды с запасами около тысячи тонн золота. По оценкам, его стоимость составляет около 83 миллиардов долларов (около девяти триллионов рублей), что делает это месторождение крупнейшим и наиболее ценным из когда-либо найденных. Об открытии сообщает портал ScienceAlert.

Месторождение расположено в Уезде Пинцзян провинции Хунань. Специалисты Геологического бюро провинции обнаружили в нем 40 золотых жил на глубине до двух километров, а 3D-моделирование указывает на возможность нахождения дополнительных резервов.

Каждая тонна руды содержит до 138 граммов золота. Это значительно превышает стандартные показатели. К примеру, руда содержанием свыше восьми граммов золота на тонну уже считают высококачественной.

Китай уже является мировым лидером в золотодобыче с подтвержденными запасами свыше двух тысяч тонн на начало 2024 года. Это составляет около 10% от общего мирового производства.

Объявление о новой находке вызвало дополнительный рост цен на золото на фоне глобальной экономической нестабильности.

Ранее в Кении нашли следы сосуществования разных видов предков человека.