ЦБ предложил ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

Центробанк предложил ввести обязательный период охлаждения потребительских кредитов свыше 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал регулятора.

«Банк России предлагает ввести обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам между заключением договора и получением денег», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор не будет устанавливать период охлаждения для сумм кредитов ниже 50 тысяч рублей. Для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей период охлаждения составит четыре часа, для сумм выше 200 тысяч рублей — 48 часов. Под новые правила не будут попадать ипотечные, автокредиты и образовательные кредиты с участием государства. В случае автокредитования деньги должны зачисляться сразу на счет автодилера.

В Банке России добавили, что период охлаждения нужен, чтобы проверить, есть ли у заявки на кредит признаки мошеннических действий.

До этого руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута говорил, что регулятор пока не получал жалоб от недовольных игроков Hamster Kombat, которые «тапали» хомяка в надежде заработать на листинге криптовалюты.

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