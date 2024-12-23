Токаев поручил ускорить строительство АЭС в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву ускорить проект по строительству первой атомной станции (АЭС) в стране. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«Глава государства принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева. <...> Президент отметил важность ускорения реализации проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что российская сторона внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане.

В октябре министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры в Сеуле по возможному участию южнокорейских компаний в международном консорциуме по строительству атомной электростанции.

Ранее в правительстве Казахстана заявили, что страна учтет «санкционную оговорку» при строительстве АЭС.