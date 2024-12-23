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Назван объем торговли России и Ирана

Оверчук: торговля России и Ирана за девять месяцев выросла на 14,7%
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Shutterstock

Российско-иранская торговля за первые девять месяцев 2024 года выросла на 14,7% и достигла $3,3 млрд, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук, пишет агентство ТАСС.

Как отметил Оверчук, товарооборот между странами растет даже на фоне соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Вице-премьер сказал, что в России ожидают еще больший рост взаимной торговли между странами после вступления в действие еще одного соглашения между странами, которое «фактически открывает более чем 90% товарных линий».

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Россия могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в январе 2025 года.

23 декабря вице-премьеры России Виталий Савельев и Оверчук приехали в Тегеран в рамках совместной рабочей поездки. Программа визита предусматривает встречу вице-премьеров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Кроме того, в рамках поездки запланированы встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом и министром дорог и городского развития Фарзане Садег.

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