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Россия и Иран могут подписать договор о стратегическом партнерстве в начале 2025 года

Дипломат Багаи: Иран и РФ могут подписать договор о партнерстве в январе
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Shutterstock

Иран и Россия могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в январе 2025 года. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Надеюсь, этот документ будет подписан в конце месяца дей (заканчивается 19 января 2025 года -— «Газета.Ru»)», — сказал Багаи.

4 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва и Тегеран могут подписать соглашение о сотрудничестве в ходе визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что стороны не намерены затягивать с подписанием соглашения. При этом он отметил, что пока нет четкого понимания того, когда президент Ирана посетит Россию. Сам Пезешкиан заявлял, что встретится с Путиным «в ближайшем будущем».

Ранее в МИД России и Ирана подтвердили настрой на укрепление партнерства.

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