Минтруд напомнил о короткой первой рабочей неделе в январе

Минтруд напомнил, что первая рабочая неделя в 2025 году продлится два дня

Первая рабочая неделя в 2025 году будет очень короткой и продлится всего два дня. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства труда и социальной защиты России.

Граждане вернутся на работу после новогодних каникул 9 января, но 11 и 12 января их снова будут ждать выходные.

Российское правительство утвердило выходные нерабочие дни в часть Нового года и Рождества в период с 1 по 8 января. Суббота, 28 декабря, будет рабочим днем, а 30 декабря — выходным.

31 декабря стал выходным благодаря переносу выходного с 7 января 2024 года, выпавшего на воскресенье. В общей сложности каникулы продлятся 11 дней.

Также россиянам напомнили, что их ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря.

А тем, кто все же будет работать в новогодние каникулы, карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина посоветовала подготовить аргументы, чтобы попросить начальника о премии на Новый год.

Ранее «Газета.Ru» представила подборку из 30 новогодних комедий, которые создадут праздничное настроение.