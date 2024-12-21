Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом

Россияне будут работать с 23 по 28 декабря перед новогодними выходными

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря. Это указано в постановлении правительства РФ, которое утвердили еще в прошлом году.

Так, рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесли на субботу, 28-е. Он не будет официально сокращенным, но работодатель может отпустить подчиненных раньше по своему усмотрению.

После этого у россиян будут длинные каникулы на 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно. Предновогодний день будет нерабочим, так как на 31 декабря перенесли выходной с 7 января 2024 года.

А тем, кто все же будет работать в новогодние каникулы, карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина посоветовала подготовить аргументы, чтобы попросить начальника о премии на Новый год. К ним относятся достижения за год — выполненные проекты, успешные продажи, улучшение процессов. По ее словам, примеры достижений могут быть абсолютно любыми, но значимыми для компании.

Ранее «Газета.Ru» представила подборку из 30 новогодних комедий, которые создадут праздничное настроение.