Россиянам рассказали, как просить новогоднюю премию

Перед тем, как попросить начальника о премии на Новый год, нужно подготовить аргументы. К ним относятся достижения за год — выполненные проекты, успешные продажи, улучшение процессов, сказала «Газете.Ru» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

«Прежде чем обращаться к начальнику, соберите все важные данные, которые подтвердят вашу ценность для компании. Подумайте о своих достижениях за прошедший год: выполненные проекты, успешные продажи, улучшение процессов и т.д. Подготовьте конкретные примеры, которые продемонстрируют ваш вклад в успех команды и компании в целом», — отметила Чукина.

По ее словам, примеры достижений могут быть абсолютно любыми, но значимыми для компании. Например, заключение важного контракта при вашем содействии или освоение новой программы, главное — показать результат ваших трудов. Чукина рекомендовала подготовить презентацию с результатами работы, подкрепив ее цифрами и фактами. Например, заключение 70 соглашений и увеличение продаж на 15%.

Второе условие — подобрать правильный момент для разговора с руководителем, ведь время обращения имеет большое значение. Чукина посоветовала начинать разговор о премии, когда начальник не занят и находится в хорошем настроении, после успешного завершения проекта или в конце года, когда обсуждаются результаты работы. Нужно убедиться, что у босса есть время на беседу, уточнила эксперт.

Третий шаг к получению премии заключается в уверенности и тактичности. По словам Чукиной, при общении с начальником начните разговор с выражения благодарности за поддержку и возможности, которые вам предоставлены, а затем плавно переходите к теме премии, объясняя свои аргументы и подчеркивая свою приверженность компании. Эксперт призвала помнить, что важно не только просить, но и показать свою готовность продолжать работать на результат.

Чукина рекомендовала при просьбе о премии не обозначать точную сумму. Во-первых, потому что руководитель не платит из своего кармана. На все есть бюджет компании. Во-вторых, называя сумму денег, вы можете прогадать — иногда мы оцениваем нашу работу гораздо ниже, чем думает начальник. В-третьих, Чукина призвала помнить, что хороший руководитель всегда видит работу своих подчиненных и сам премирует их без лишних разговоров.

По данным опроса SuperJob, большинство (75%) россиян предпочли бы получить премию вместо новогоднего корпоратива.

Ранее сообщалось, что стоимость новогодних корпоративов за год выросла на треть.