Эксперт рассказала, как долго продлится первая рабочая неделя в 2025 году

Эксперт Лопатина: первая рабочая неделя в 2025 году продлится два дня

Первая рабочая неделя в наступающем году будет самой короткой и продлится всего два дня. Об этом сообщила в интервью РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

Россияне выйдут на работу после новогодних каникул 9 и 10 января.

Правительство утвердило выходные нерабочие дни в часть Нового года и Рождества с 1 по 8 января. Выходной день с 28 декабря был перенесен на 30 декабря. 31 декабря стал выходным благодаря переносу выходного с 7 января 2024 года, выпавшего на воскресенье. Каникулы продлятся 11 дней.

Также россиянам напомнили, что их ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря.

Так, рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесли на субботу, 28-е. Он не будет официально сокращенным, но работодатель может отпустить подчиненных раньше по своему усмотрению.

А тем, кто все же будет работать в новогодние каникулы, карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина посоветовала подготовить аргументы, чтобы попросить начальника о премии на Новый год.

Ранее «Газета.Ru» представила подборку из 30 новогодних комедий, которые создадут праздничное настроение.