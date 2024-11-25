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В России предрекли подорожание алкоголя

«Известия»: цены на алкоголь могут вырасти на 10-15% после Нового года

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Freepik

Цены на алкоголь могут вырасти на 10-15% после Нового года. Об этом сообщил в интервью «Известиям» исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Он отметил, что до Нового года не следует ожидать значительного повышения цен. Декабрь традиционно является пиковым месяцем, когда ретейлеры сосредотачиваются на продаже запасов и увеличении объемов продаж, что позволяет предложить скидки и акции.

По словам Липилина, после новогодних праздников все-таки произойдет рост цен на спиртное, обусловленный повышением пошлин и изменениями в курсе валют. Дополнительно на подорожание окажут влияние возросшие логистические расходы.

Эксперт также добавил, что в течение 2024 года стоимость импортного вина в категории до 1000 рублей уже увеличилась на 50-70%, а в сегменте от 1000 до 4000 рублей — на 30-40%. В то же время российские вина подорожали лишь на 20%.

18 ноября доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что цены на коньяк, водку и бренди вырастут на 15-17% в 2025 году.

Ранее в «Абрау-Дюрсо» сообщили, что не повысят цены на игристое вино до конца года.

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