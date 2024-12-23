В Москве прекратили банкротство бывшего владельца российского Forbes

Процедура банкротства в отношении экс-владельца издателя российской версии журнала Forbes — ООО «ФАФ медиа», которое принадлежит бизнесмену Александру Федотову, прекращена по решению Арбитражного суда Москвы. Об этом пишут «Ведомости».

Задолженность в размере 26,4 млн рублей полностью погасило ООО «Центр экологического отдыха «Восток», отмечает издание.

В числе кредиторов, которые предъявляли свои требования к этому юридическому лицу в рамках процедуры банкротства, были, в частности, Федеральная налоговая служба, ООО «Помощь» и АО «Лаваль».

Чистый убыток ООО «ФАФ медиа» в 2018 году составил 105,9 млн рублей.

Журнал Forbes в России до 2015 года издавала немецкая компания Axel Springer, но она вынуждена была продать бизнес владельцу ACMG Александру Федотову из-за закона, запрещающего иностранцам иметь более чем 20% долю в российских СМИ.

В августе 2018 года новым владельцем российского Forbes стал венчурный бизнесмен из Дагестана Магомед Мусаев. 25 августа 2022 года Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже российской версии журнала Forbes Магомеду Мусаеву в августе 2018 года за 500 тыс. рублей.

28 марта 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отменил решение суда первой инстанции и признал сделку по продаже российского «Форбса» Мусаеву законной.

Ранее Forbes приостановил выпуск бумажной версии журнала в России.