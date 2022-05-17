«Ъ»: Forbes приостанавливает выпуск бумажной версии журнала в России

Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман сообщил о приостановке выпуска бумажной версии издания с июня, пишет «КоммерсантЪ».

Приостановка печати связана с приостановкой рекламных инвестиций в издание автопроизводителей и люксовых брендов и стоимости производства. На этом фоне выпуск печатной версии стал убыточным, отметил Озман.

Он добавил, что лицензия на бренд Forbes не отозвана, сайт и редакция Forbes Russia продолжат работу в прежнем режиме. Выпуск журнала будет возобновлен по мере улучшения экономической конъюнктуры, указал директор Forbes Russia.

Ранее американский конгломерат Hearst Corporation отозвал лицензии у российских редакций Cosmopolitan, Esquire, Elle, Men's Health и Harper's Bazaar, а издательский дом Independent Media объявил о перезапуске своих брендов, которые ранее выпускались в партнерстве с американцами. Также о прекращении деятельности в РФ объявили в издательском доме Condé Nast, выпускающем Vogue и GQ, и Hearst, выпускающем Esquire.