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В России заявили о неизбежном сокращении инвестиционных программ госкомпаний

Решетников: сокращение инвестиционных программ госкомпаний неизбежно
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сокращение инвестиционных программ российских государственных компаний представляется неизбежным. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в интервью журналу «Эксперт».

Он отметил, что этот сектор является предметом особого внимания со стороны правительства. Многие госкомпании имеют огромные остатки на депозитах, при этом долг растет. У других есть проекты в неэффективных инвестиционных программах, у третьих превышены адекватные показатели отношения долга к денежному потоку.

Министр подчеркнул, что сокращение инвестпрограмм неизбежно, так как не может быть так, чтобы частный бизнес сокращал расходы, а госсектора это не касалось.

Решетников указал, что банки охотнее финансируют госкомпании, иногда закрывая глаза на риски, так как, по их мнению, за госкомпаниями стоит государство и гарантирует выплату долга.

11 декабря президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира, привлекающих инвесторов.

Ранее Путин заявил о росте инвестиций в Россию из дружественных стран.

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