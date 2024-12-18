Около 30 млн россиян отправились в зарубежные поездки в 2024 году

Около 30 млн россиян, по оценкам экспертов, посетят зарубежные страны по итогам 2024 года с различными целями, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, слова которого передает ТАСС.

Он отметил восстановление выездного туризма, который увеличился на 20%, несмотря на ограничения в международных авиаперелетах.

Сейчас для россиян открыто 36 стран с прямыми регулярными рейсами. Средняя стоимость поездки за границу на неделю для двоих варьируется от 150 тыс. до 350 тыс. руб., а рост цен на авиабилеты составляет 3-6% в год.

Турция остается лидером по числу российских туристов, и в этом году ее посетят не менее 6,7 миллиона человек. Египет, ОАЭ и Таиланд демонстрируют значительный рост, с прогнозом, что поездки в эти страны могут достичь рекорда в 2 миллиона. Мальдивы также покажут 6% прироста туристов из России. В числе популярных направлений также Ближний Восток, включая Бахрейн, Катар и Иорданию, где возобновлено международное сообщение.

13 декабря гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что Турция, ОАЭ и Китай вошли в число популярных у россиян зарубежных направлений для путешествий в 2024 году. Однако абсолютное лидерство остается за российскими городами — внутренний туризм показал наибольший рост.

Ранее Доминиканская Республика захотела восстановить турпоток из России.