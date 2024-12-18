Доминиканская Республика захотела восстановить турпоток из России

Доминиканская Республика стремится восстановить прежний уровень туристического потока из России. Об этом в интервью «Известиям» сообщил министр финансов страны Хочи Висенте.

По его словам, до конфликта на Украине в страну приезжало много российских туристов, и восстановление этого уровня возможно только после прекращения конфликта, который сейчас все блокирует.

В связи с этим также снизился уровень товарооборота между странами, и совместные проекты стали затруднительными.

В 2019 году страну посетило около 217 тыс. российских туристов, что ставило их на второе место после граждан США. В 2021 году количество российских туристов снизилось до 183,7 тыс., но они все равно остались на втором месте. В 2024 году Доминиканскую Республику посетили лишь 18 тыс. россиян, что связано с отсутствием прямого авиасообщения: дорога до популярного курорта Пунта-Кана занимает более суток, а стоимость билета может достигать 180 тыс. рублей.

9 декабря сообщалось, что Москва и Санто-Доминго обсуждают вопрос запуска прямых рейсов между Россией и Доминиканской Республикой.

Ранее стало известно, куда отправятся путешествовать россияне на новогодних каникулах.