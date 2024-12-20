США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка на три месяца

Орбан: США дали Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка на три месяца

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США предоставили Будапешту исключение из санкций против Газпромбанка для оплаты поставок за российский газ только на три месяца. Его слова приводит MTI.

«Нам удалось договориться с американцами о том, что санкции в отношении Газпромбанка будут приостановлены на три месяца», — сказал он.

По его словам, «опасность была предотвращена».

«Мы также договорились с россиянами об альтернативном способе оплаты поставок газа», — добавил венгерский премьер.

Накануне стало известно, что США сделали исключение из санкций против Газпромбанка для Венгрии, чтобы она могла и дальше платить за поставки российского газа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Евросоюза Петер Сийярто. Также США разрешили Турции использовать Газпромбанк для оплаты за российский газ.

Ранее в Венгрии сочли политической местью санкции против Газпромбанка.