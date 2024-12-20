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США разрешили Турции использовать Газпромбанк для оплаты за российский газ

США сделали для Турции исключение из санкций против Газпромбанка
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Depositphotos

США сделали исключение для Турции, разрешив ей платить за российский газ через Газпромбанк. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

19 декабря США сделали соответствующее исключение для Венгрии.

«Турция может продолжать осуществлять выплаты по долгам за природный газ через Газпромбанк», — сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

После того как Газпромбанк был включен в санкционный список США, Турция настойчиво выражала свою просьбу об исключении из него, отмечает телеканал.

В ноябре Турция и Россия провели переговоры в Анкаре об альтернативных способах оплаты за газ.

21 ноября Вашингтон расширил санкционный список против Москвы, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк, который используется для оплаты за российский газ.

Ранее Путин дал иностранным покупателям газа отсрочку на организацию работы с Газпромбанком.

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